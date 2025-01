Antonioli a Senigallia

Un ex Reggiana ritrova una panchina: Mauro Antonioli (foto) è il nuovo tecnico della Vigor Senigallia (Serie D, girone F), e torna così sul campo dopo l’esonero di fine ottobre arrivato quando era alla guida del Ravenna (girone D). Cambia una panchina in Prima categoria: nel girone C gli Original Celtic Bhoys hanno ufficializzato l’arrivo di mister Alberto Ghizzoni. Si sono separate, quindi, le strade con Beppe Ingari, che aveva guidato la squadra da inizio stagione. Gli Original sono ultimi con 7 punti, a -3 dalla penultima (frutto di una vittoria, quattro pareggi e dieci sconfitte, con 13 gol fatti e 24 subiti).

Le novità fra i giocatori. C’è un colpo da registrare in casa Vianese, in Eccellenza: ecco il centravanti classe 2001 Alexander Carrer. Ha fatto le giovanili nel Torino, e poi diverse squadre tra Serie D ed Eccellenza: in questa prima parte di stagione ha vestito le maglie, in D, di Fanfulla e Oltrepò. Poi c’è un nuovo volto per lo Sporting Scandiano: è quello del centrocampista del 2003 Davide Bonacini. Ex Reggiana e Parma giovanili, ha anche giocato in D con la Bagnolese: è rientrato da poco in Italia dopo un’esperienza di studi negli Stati Uniti dove ha anche giocato nei Tiffin Dragons.

In Prima categoria c’è un nuovo centrocampista per la FalkGalileo: ecco l’esperto metronomo Leonardo Iaquinta, classe 1989. Lo ricordiamo anche con Montecchio, Vianese, Arcetana e Sporting Scandiano, per citarne alcune. Alla Falk, inoltre, rientra dal prestito alla Bagnolese Saijd Er Rada, esterno del 2004.