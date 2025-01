Anziana investita da un’auto. Portata d’urgenza a Baggiovara

Una pensionata di 77 anni, A.P., è stata trasportata d’urgenza in elicottero all’ospedale modenese di Baggiovara in condizioni giudicate gravi, dovute a un trauma cranico riportato in un incidente stradale avvenuto alle 17 di ieri in via Trieste, non distante dal centro commerciale Coop di Reggiolo. La donna, a piedi, stava attraversando la strada, proprio mentre era in transito una Toyota Yaris condotta da una donna. Nell’impatto la pensionata ha battuto la testa contro il parabrezza per poi finire sull’asfalto. Immediato l’allarme al 118, con l’arrivo sul posto dell’ambulanza della Croce rossa locale e del personale dell’automedica della Bassa. Per velocizzare i tempi di trasporto verso un ospedale attrezzato è stato richiesto l’intervento dell’elisoccorso, giunto da Bologna. In breve tempo la donna ferita è stata portata al campo sportivo del paese, dove è avvenuto il trasbordo sull’elicottero per poter effettuare il trasporto in volo verso la struttura sanitaria di Baggiovara. E’ rimasta fisicamente illesa la donna alla guida della vettura. Per i rilievi di legge sono intervenuti gli agenti della polizia stradale del distaccamento di Guastalla. Evidenti i disagi al traffico per la strada bloccata durante le operazioni di soccorso. Quel tratto di strada è già stato teatro di incidenti anche in passato.

a.le.