Assessori regionali: le deleghe. A Mammi la tutela delle filiere. Mazzoni, fronte per la legalità

Sono ufficiali, con tanto di dettaglio su ogni singola mansione accordata, gli assessori della giunta regionale di Michele de Pascale. Per Reggio, come noto, i due rappresentanti sono Alessio Mammi (Pd) ed Elena Mazzoni (Cinque Stelle).

Alessio Mammi, assessore ad Agricoltura e Agroalimentare, Caccia e Pesca e Rapporti con la Ue, sovrintende "all’ordinaria amministrazione ed esercita attività propulsiva e propositiva in materia di straordinaria amministrazione nei seguenti ambiti – si legge nel decreto –: Politica agricola comune e pagamenti in agricoltura; Sviluppo di una economia agricola ecosostenibile, tutela fitosanitaria, sviluppo della conoscenza, della ricerca e sperimentazione in agricoltura; promozione delle forme associative agricole e sviluppo delle filiere agroalimentari; Incentivi per le imprese; Sistemi di qualità e di distintività delle produzioni agricole, valorizzazione economica, turistica ed enogastronomica dei prodotti agricoli ed alimentari; Sviluppo della multifunzionalità delle imprese agricole ed educazione alimentare; Assetto fondiario; Protezione della fauna e disciplina delle attività venatorie; Sviluppo dell’economia ittica, attuazione dei programmi comunitari sulla pesca; Programmazione delle politiche regionali in materia di centri agro-alimentari; Coordinamento – si legge infine – delle politiche di Promozione e sviluppo dei rapporti istituzionali con gli organi dell’Ue".

Elena Mazzoni, invece, assessora ad Agenda Digitale, Legalità, Contrasto alle povertà, sovrintende tra le altre cose su questi temi: "Agenda Digitale, politiche per l’innovazione tecnologica; Coordinamento interassessorile delle politiche e dei progetti attuativi nell’ambito dell’innovazione tecnologica; Promozione della cultura della legalità; Prevenzione e riduzione delle condizioni di bisogno e contrasto delle povertà".