Muore una bambina di 6 anni dopo essere caduta dalla sedia

Bagnolo (Reggio Emilia), 15 maggio 2023 – Una caduta mentre giocava, da poche decine di centimetri di altezza, è risultata fatale a una bambina di sei anni. Un dramma domestico accaduto nella prima serata di martedì. Una caduta, pare da una sedia, nell’abitazione con laboratorio di una famiglia di origine cinese, adibito a produzione nel settore tessile.

La casa dov’è avvenuto il dramma in via Strada Vecchia a Pieve Rossa di Bagnolo

Siamo in via Strada Vecchia, a Pieve Rossa di Bagnolo. La bimba, Giulia Qiu, è accanto ai genitori. Improvvisamente finisce a terra e batte la testa. Immediata la richiesta di soccorso lanciata alla centrale operativa del 118. Arrivano l’ambulanza della Croce rossa con l’automedica.

Le condizioni di Giulia appaiono da subito molto gravi. Al Santa Maria Nuova di Reggio vengono attivate tutte le terapie di emergenza, ma la situazione clinica precipita, tanto che si manifesta un primo arresto cardiaco. Le terapie riescono a riattivare le funzioni vitali. Ne segue il ricovero nella rianimazione pediatrica, con la prognosi che resta rigorosamente riservata.

La vita della bimba resta appesa a un filo di speranza. Filo che si spezza per sempre nella serata di venerdì, quando il cuoricino di Giulia si ferma per sempre. Come da prassi in questi casi, la salma è stata messa a disposizione dell’autorità giudiziaria, con possibilità di eventuali accertamenti medico legali pure da parte dell’autorità sanitaria.

Intanto, sono chiusi profondamente nel loro dolore i familiari: i genitori, i fratelli non vogliono parlare di quanto accaduto. "E’ un dolore tutto nostro, privato…", si limita a dire un giovane parente. Ma la notizia di quanto accaduto ha fatto il giro del paese e sono molti i bagnolesi che si dicono rattristati e sgomenti per quanto successo alla bambina.

Della vicenda si stanno occupando anche i carabinieri della caserma di Bagnolo: secondo quanto è emerso dai primi accertamenti, non sembrano emergere reati o carenze. La bambina era con i familiari accanto a lei, non era affatto fuori controllo. Una banale caduta ha provocato il peggio. Secondo quanto fatto intendere dai familiari, i funerali dovrebbero svolgersi in forma privata.