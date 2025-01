"Barriere protettive nelle stazioni e più organico alla polizia locale"

Installare delle barriere nelle stazioni ferroviarie per evitare pericolosi attraversamenti dei binari e aumentare il personale della polizia locale. Sono le due richieste di Gianni Gravina, esponente del circolo Fratelli d’Italia di Rubiera e consigliere dell’Unione Tresinaro Secchia. Gravina, consigliere a Rubiera, è stato nominato presidente della commissione tre dell’Unione e si occuperà di sicurezza, polizia locale e Protezione civile. "Una nomina che mi riempie d’orgoglio" dice il consigliere Gravina, attivo tutti i giorni per la tutela della sicurezza e dell’ordine pubblico essendo un componente delle forze dell’ordine svolgendo servizio in prima linea come assistente della polizia ferroviaria di Modena.

"Il mio primo impegno – spiega Gravina – sarà chiedere a Rfi l’installazione di barriere dissuasive per cercare di contenere, soprattutto da parte dei giovani, il problema dell’attraversamento dei binari nelle nostre stazioni come a Rubiera e Scandiano. Sarà necessario collocarle accanto ai binari prima che qualcuno si faccia male sul serio. È importante utilizzare i sottopassaggi. Chiederò, oltre a queste barriere simili a ringhiere, anche di posizionare dei cartelli".

Un altro obiettivo di Gravina è quello di aumentare l’organico della polizia locale per "garantire più sicurezza nel nostro comprensorio senza gravare sulle risorse umane limitate di cui disponiamo attualmente avendo in organico soltanto il 60% degli operatori che dovremmo avere. Come consigliere di Fratelli d’Italia continuerò a mettere al centro la vita, il benessere e la sicurezza dei cittadini e delle famiglie del nostro territorio, da sempre pilastri della nostra azione politica".

Matteo Barca