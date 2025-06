Bloccata in ascensore, ha una crisi

È stata colpita da una crisi di panico, dopo essere rimasta bloccata in ascensore. Minuti che devono essere sembrati lunghissimi a una pensionata che si era recata a trovare un parente ricoverato. L’episodio è avvenuto domenica in ospedale a Guastalla. E, ovviamente, il soccorso è stato immediato. Sono stati i vigili del fuoco del vicino distaccamento a provvedere a liberare la donna dall’ascensore. Poi è stata raggiunta dal personale della Croce rossa e da un medico, per una visita di controllo. Le sue condizioni, passato il momento di tensione, sono state giudicate rassicuranti.