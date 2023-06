Bomba d’acqua Reggio Emilia, a Baiso nuovi allagamenti: strade chiuse e paura per frane a Levizzano Ancora acqua nella località già flagellata sabato dal maltempo: via Fornace trasformata in un fiume. Vigili del fuoco alle prese con le chiamate dei residenti. Smottamenti a Villa Minozzo e a Ghiardo di Bibbiano