Botti, risse, furti e incendi. Minorenne ferito alla mano. Giovane preso a bottigliate. Danni a locali e cassonetti

Liti, risse con feriti, qualche incidente stradale, ma anche un minorenne che si è procurato conseguenze a una mano a causa dell’esplosione di un petardo. Una notte di Capodanno senza tragedie, quella reggiana, ma con numerosi interventi di forze dell’ordine e soccorritori. Al pronto soccorso del Santa Maria Nuova è stato medicato un ragazzo minorenne per traumi riportati a una mano dopo lo scoppio di un grosso petardo. Per fortuna nulla di grave, pur se è stato necessario far fronte alla ferita con alcuni punti di sutura. Nello stesso pronto soccorso era stata segnalata una persona molesta, che stava creando difficoltà agli operatori in servizio, per poi allontanarsi in fretta quando ha capito che stavano per intervenire i carabinieri.

Un diverbio legato all’esplosioni di alcuni giochi pirotecnici sarebbe alla base di una rissa tra giovani, avvenuta poco dopo la mezzanotte in piazza IV Novembre, in centro a Castelnovo Sotto. Sono arrivati i carabinieri, ma anche l’ambulanza per trasportare in ospedale un giovane con un trauma cranico provocato da una bottigliata. Un altro ragazzo è stato medicato per graffi al volto. A Guastalla, al distributore Ip di via Circonvallazione, l’esplosione di grossi petardi hanno mandato in frantumi l’intera vetrata situata appena sotto la copertura dell’area del’autolavaggio. Molti gli allarmi in abitazioni e negozi scattati a causa dei botti di fine anno. Tutto sommata tranquilla la situazione a Cerreto Laghi di Ventasso, dove è stata segnalata una rissa, ma con i protagonisti fuggiti all’arrivo delle forze dell’ordine. Poco dopo la mezzanotte il primo sopralluogo di furto: è avvenuto in città, al bar dei Mille in via Tiziano Vecellio, sulla circonvallazione cittadina: i ladri hanno mandato in frantumi la vetrata della porta d’ingresso per poi entrare e rubare il fondo cassa. A Rubiera i carabinieri sono intervenuti all’una in via Dubcek a Rubiera per uno scontro tra una Fiat Panda condotta da un 39enne e un 19enne in monopattino, con quest’ultimo che ha riportato traumi di media gravità. A Pratissolo di Scandiano schianto tra una Renault Captur e una Ford B Max (nella foto sotto), senza conseguenze per le persone.

Gran lavoro anche per i vigili del fuoco: ben 24 gli interventi per domare incendi in cassonetti a causa dell’azione di botti pirotecnici, avvenuti soprattutto in città ma anche in alcuni paesi della provincia come Sant’Ilario, Castelnovo Sotto e Novellara.

Antonio Lecci