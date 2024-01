Brucia il container del supermercato. Distrutta anche l’auto dell’Auser

Un mezzo dell’Auser di Scandiano è stato danneggiato da un incendio verificatosi sabato sera nella zona di via De Gasperi. Le cause del rogo sono da accertare con esattezza, ma non è esclusa l’ipotesi dolosa.

Le fiamme sono inizialmente divampate in un container per i rifiuti del supermercato Coop e si sono poi propagate all’auto dell’Auser, parcheggiata proprio accanto.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per le operazioni di spegnimento.

"Il rogo – dice Silvana Iaccheri, presidente dell’Auser scandianese – è partito dal container dei rifiuti della Coop e si è esteso pure alla nostra adiacente Opel che utilizziamo per i servizi sanitari e per accompagnare le persone alle visite. Il mezzo si trovava nell’area assegnata all’Auser per posteggiare i nostri veicoli".

Fortunatamente gli altri mezzi non sono stati interessati dalle fiamme. L’Opel ora è inutilizzabile.

Iaccheri ha già informato dell’episodio l’Auser provinciale. "Mi sono recata dai carabinieri – sottolinea Silvana Iaccheri – e sarà ovviamente attivata l’assicurazione. Sono in corso le indagini per quello che è successo. Attualmente abbiamo un mezzo in meno per lo svolgimento delle attività per aiutare le persone che hanno bisogno. Sono molto amareggiata".

La presidente dell’Auser scandianese spera nell’arrivo di "donazioni per sostenerci dopo l’incendio dell’auto".

I vigili del fuoco, sempre a Scandiano, sono intervenuti nella notte di domenica in via in via Pistoni e Blosi per un rogo di un cassonetto probabilmente causato dai fuochi d’artificio. Sul luogo si sono portati anche i carabinieri di Scandiano.

Matteo Barca