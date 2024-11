Canile allagato, gara di solidarietà: "Quasi 35mila euro di donazioni"

"Siamo lieti di annunciare che la raccolta fondi a il sostegno del canile e gattile comunale di Reggio Emilia ha raggiunto la cifra straordinaria di 34.635,43 euro e altre ne stanno arrivando; sono state raccolti anche duemila chili di alimenti per cani e gatti". Nonostante i giorni intensi post alluvione è raggiante Marzia Maioli, presidente Enpa. Questo risultato è frutto della generosità della comunità e del sostegno di tutti coloro che hanno deciso di contribuire in questo momento di emergenza. Il 21 ottobre Marzia Maioli con il consigliere comunale Dario De Lucia lanciava un video appello davanti al canile allagato di Via Felesino.

"Vogliamo esprimere un sentimento di ringraziamento a tutti coloro che hanno partecipato a questa iniziativa. Grazie inoltre ai negozi che ci hanno aiuto Pet Store di via Maiella, Pet Store di Montecavolo, Isola dei Tesori di Baragalla, Conad le Querce, Isola dei Tesori centro commerciale Il Volo, Isola dei Tesori via Caravaggio e Zoo360 via Gramsci, Broletto Pet, Isola dei Tesori Castelnovo Monti, Pharmapet Castelnovo Monti, Scodinzolandia Pet Shop presso Centro commerciale Multiplo Bagnolo, Isola dei Tesori di Montecchio e Happy Pets a Montecchio Emilia al centro commerciale Le Terrazze", commenta Marzia Maioli, presidente dell’Enpa Reggio Emilia.

E ancora: "Ogni contributo, grande o piccolo, ha fatto la differenza e dimostra quanto sia forte il legame tra la comunità e gli animali che assistiamo. La vostra generosità ci permetterà di rimpinguare le scorte alimentari e di garantire assistenza nella struttura del canile ai nostri amici a quattro zampe. Tutte le donazioni in denaro o cibo per animali andranno alla Coop. La Fenice che gestisce il canile di Reggio Emilia".

Il consigliere comunale Dario De Lucia incalza: "Da anni io e mia moglie Federica Seghezzi aiutiamo Marzia, Enpa e le associazioni animaliste nelle raccolte fondi. La generosità è aumentata negli anni segno che la coscienza nella nostra comunità per il benessere animale è cresciuta. Vorrei però essere chiaro: la cura dei cani e gatti randagi non può appellarsi solo al buon cuore delle persone e al volontariato ma serve un impegno concreto delle istituzioni. Dobbiamo lavorare tutti perché il canile di via Felesino sia in sicurezza al 100% per le prossime piogge".

Chiunque desidera continuare a supportare la causa è ancora in tempo per donare. Le donazioni possono essere effettuate tramite bonifico bancario, Satispay o PayPal. Ogni euro donato sarà utilizzato per garantire il benessere degli animali del canile e gattile.

Modalità di Donazione. Bonifico bancario: Iban: IT97A0707212803000000164264 Intestato a Enpa Reggio Emilia, causale: ’Offerta liberale per allagamento canile’; satispay o paypal www.paypal.com/paypalme/enpareggioemilia