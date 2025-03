"Caos terminal per bus sovraffollati"

"Il problema sicurezza ai terminal degli autobus parte dal sovraffollamento dei mezzi pubblici". Lo dichiarano i consiglieri comunali di "Novellara democratica civica", guidati dal capogruppo Alessandro Cagossi. "Stando a quanto dichiarano i genitori di alcuni degli studenti che usano il bus per recarsi alle scuole superiori di Correggio e Carpi – dicono i consiglieri – il problema base del servizio autobus è la mancanza di adeguati posti a sedere. Questo crea dei parapiglia alla salita nel momento della fermata, cui segue un cronico sovraffollamento dentro i mezzi e, addirittura, qualche ragazzo rimane costretto a rimanere a piedi perché gli autobus sono troppo pieni. Ecco perché i ragazzi si azzuffano per salire sui mezzi finché non ci sarà un posto a sedere per ogni abbonamento venduto nelle corse fruite dagli studenti".

Ci sono genitori che, per ovviare al problema, portano i figli alla fermata della Fossetta, che precede quella della stazione, dove poi i bus si affollano.

"Dai genitori ci è stato riferito che di recente alcuni ragazzi hanno avuto piccoli infortuni per la ressa alla fermata. Alcune studentesse sarebbero addirittura svenute per la calca. Gli studenti sanno benissimo come si dovrebbero approcciare ai mezzi in manovra – aggiungono i consiglieri – in quanto alle scuole superiori di Correggio si insegnano i comportamenti di sicurezza con dei corsi nel locale piazzale delle autocorriere. Ma i ragazzi semplicemente se ne fregano, perché nessuno vuole restare in piedi sull’autobus".

Antonio Lecci