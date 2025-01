Casa della comunità rinnovata. Al via la pediatria di gruppo

I recenti interventi di ristrutturazione della Casa della comunità di San Polo d’Enza, via Frassati, danno il via a una nuova Pediatria in associazione "che risponderà alle richieste sanitarie non solo di San Polo ma anche della vicina Canossa e dei territori limitrofi". A darne annuncio è stata ieri l’azienda Usl di Reggio: "Dopo il rientro nei nuovi locali dei medici di assistenza primaria del Gruppo Il Glicine, dal 2 gennaio sono operative anche la pediatria di gruppo delle pediatre di libera scelta che esercitano al primo piano della struttura".

La dottoressa Maddalena Marchesi esercita il lunedì e venerdì dalle 15 alle 19; martedì e giovedì dalle 9 alle 12, mercoledì dalle 10 alle 13. All’ambulatorio si accede solo su appuntamento: numero 342 7052296. Con lei, nella neo-costituita pediatria di gruppo, la dottoressa Sara Dallaglio, subentrata alla dottoressa Monti a seguito di pensionamento, che esercita il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 10 alle 13; martedì e giovedì dalle 15 alle 19 ed è contattabile al numero 351 4718034. Grande soddisfazione esprimono Barbara Gilioli, direttore del distretto di Montecchio e Alessandro Volta, direttore responsabile del programma aziendale materno infantile dell’azienda Usl, che vedono nella nuova Casa della comunità l’espressione concreta di un servizio efficiente ed integrato.

"La dottoressa Gilioli e il dottor Volta anticipano anche che si sta lavorando ad un nuovo ingresso in struttura di una terza pediatra di libera scelta – riferisce l’azienda –. La possibilità di avere più medici che lavorano insieme porta a porta permette di offrire ai propri assistiti cure migliori: di unire in tempo reale le competenze professionali per gestire i casi clinici e di garantire migliore copertura e continuità dell’assistenza, oltre che a facilitare l’esecuzione di procedure, come ad esempio le vaccinazioni". Proprio in questo autunno le sedute vaccinali anti-influenzali sono state animate dai lettori volontari, coordinati dalle bibliotecarie delle biblioteche di San Polo d’Enza e Quattro Castella, che hanno intrattenuto i piccoli pazienti prima e dopo la vaccinazione.