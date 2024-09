Casa di riposo, gli ospiti traslocano

Lavori in vista per la casa di riposo e il centro diurno comunale di via Dante Alighieri a Reggiolo. Durante gli interventi, le attività e gli ospiti, da novembre, verranno trasferiti temporaneamente nella vicina Villa Aurora, casa protetta gestita dalla coop Pineta. Questa soluzione è stata adottata per dare continuità ai servizi e permettere gli interventi sugli impianti della struttura, ormai datati. Proprio gli impianti della struttura comunale, attualmente gestita da Coopselios, non appaiono in grado di rispondere adeguatamente alle esigenze degli ospiti e hanno necessità di una manutenzione straordinaria. Negli ultimi tempi non sono mancati problemi, principalmente di riscaldamento e raffrescamento e all’ascensore, che hanno causato disagi agli anziani e alle loro famiglie. Il trasferimento dei servizi a Villa Aurora permetterà di incrementare la sicurezza degli anziani e, a parità di costi, i servizi a disposizione. La Casa Residenza Anziani di via Trieste ha infatti attivo un servizio infermieristico 24 ore su 24, una lavanderia interna, un’ampia palestra, perfino un salone per parrucchiere. Per andare incontro alle necessità delle famiglie, la struttura potrà accogliere pure nel weekend gli anziani che usufruiscono del Centro diurno. In questo modo si estenderebbe l’attuale servizio del Centro diurno, che dalla mattina si protrae fino alle 18. Nelle scorse settimane il Comune ha incontrato i familiari degli anziani accolti nella struttura di via Dante Alighieri, illustrando la situazione.

Antonio Lecci