Case e negozi, nuova ondata di furti. Colpito un parrucchiere

Nuova ondata di furti in abitazioni ma anche in esercizi commerciali a Correggio e zone limitrofe. E ancora una volta non si esclude che possa trattarsi dell’azione degli stessi autori di altri simili furti che si ripetono ormai da mesi sul territorio locale. Tra le vittime dei ladri figura anche un’attività di parrucchiere e acconciature, in via Dinazzano a Correggio, dove i soliti ignoti l’altra notte si sono introdotti dopo aver forzato una porta, per poi arraffare il fondo cassa e "tutto il materiale che gli è stato possibile portare via".

E’ in corso un inventario del bottino, con l’episodio già segnalato ai carabinieri della locale caserma, già alle prese con una lunga serie di denunce presentate per furti (messi a segno o tentati) avvenuti in aziende e in abitazioni private. Di recente sono stati organizzati degli incontri pubblici per illustrare sistemi di prevenzione e contrasto di furti e truffe, così come si sta cercando di potenziare il sistema di videosorveglianza pubblica, oltre che l’attività del Controllo di vicinato. Soluzioni che finora non sembrano aver dato l’esito sperato da molti cittadini.

Antonio Lecci