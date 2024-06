Casoni, Gravante e Nestola polverizzano tre record

Il Meeting di Mezza Estate di Rubiera… nome a parte, non ha certamente tradito le attese, con diverse gare di altissimo livello che hanno visto primeggiare gli atleti di casa nostra. È difficile stilare una scala di valori tra le prestazioni di Alessandro Casoni, Giuseppe Gravante e Sara Nestola, con i tre ragazzi della Corradini tutti al record provinciale con grandi miglioramenti personali. E allora iniziamo dal più giovane, Alessandro Casoni, allenato da Emilio Benati e Daniela Barzagli, per dire che è arrivato terzo sugli 800 dei grandi (è allievo, non ancora 17enne) in 1’49’’46. È record regionale allievi, terzo tempo in Italia di sempre a soli 7/10 dal primato italiano di Simone Barontini. E’ quarto tempo in Europa per under 18, un risultato quindi di assoluto livello internazionale per un giovanissimo che dopo tanti record battuti di fila, è stato soprannominato Demolition Man. La gara l’ha vinta Giuseppe Gravante in 1’47’’60, nuovo record provinciale assoluto e nono tempo in Italia per il 2024. Una conferma, visto che Gravante, allenato da Stefano Baldini, è nono anche sui 1500. E poi c’è Sara Nestola, che con 9’10’’88, polverizza il primato provinciale dei 3000 piani (era di Barbara Bressi, 2017) e si porta addirittura al comando della graduatoria nazionale stagionale sulla distanza non olimpica. La Nestola, allenata da Baldini, chiude alla grande come anche Elena Fontanesi (Self) che è terza con il personale di 9’57’’25.

Altri risultati dei reggiani: Benjamin Ndyaye (Atl. Reggio) vince il lungo con m 7,02, Anna Ofidiani (Self) è seconda sugli 800 con il personale di 2’15’’33, Carolina Campani (Atl. Castelnovo Monti) è seconda nel lungo con 5,49 e Marcello Aprea (Self) è terzo sui 200 in 21’’99.

MASTER

Si aprono oggi a Roma i campionati d’atletica leggera per "over" e i reggiani sono davvero tanti. Self con Gianluca Bertani, Gabriele Di Giovanni (tra i più forti nel disco), Umberto Pancaldi e Fabrizio Vacondio. La figlia Francesca è di Modena Atletica e gareggia sugli ostacoli. Per la Toscana Empoli, ecco Stefania Dallasta, per l’Olimpia Rimini il sempiterno Lamberto Boranga che si cimenta in lungo, alto e triplo. Per la Fratellanza Modena, favoritissimo Baji Bokar su 100 e 200, poi ancora i lanciatori Luciano Mattioli e Tarcisio Venturi. Per la Corradini, il siepista Andrea Baruffaldi.

Claudio Lavaggi