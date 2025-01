Cena e tombolata, l’oratorio diventa il salone delle feste

Tanti hanno preso parte, all’oratorio di Quattro Castella, alla cena in compagnia promossa in occasione del 31 dicembre per festeggiare l’arrivo del nuovo anno. Un evento apprezzato anche dal Comune di Quattro Castella: "Davvero una bella iniziativa quella organizzata dall’unità pastorale di Quattro Castella-Roncolo per la serata di San Silvestro. Un vero e proprio cenone nei saloni dell’oratorio di Quattro Castella aperto a tutti, ma soprattutto alle persone che non avevano compagnia per festeggiare il passaggio al nuovo anno". Molte persone hanno raggiunto l’oratorio per la cena di San Silvestro. "In ottanta hanno aderito tra chiacchiere, lasagne, balli, brindisi e l’immancabile tombolata con premi offerti dai commercianti del paese", sottolineano sempre dal municipio di Quattro Castella.