Che risate a Guastalla con i due figli d’arte

Riprende la stagione del teatro di Guastalla. Stasera alle 21 i protagonisti sul palco sono due affermati attori, Gianluca Guidi e Giampiero Ingrassia, impegnato nella divertente commedia "La strana coppia" di Neil Simon, per la regia dello stesso Guidi, per una produzione Virginy L’Isola Trovata.

Sul palco anche Giuseppe Cantore, Riccardo Graziosi, Rosario Petix, Simone Repetto, Claudia Tosoni, con le musiche di Maurizio Abeni, scene e costumi di Carlo De Marino, assistente alla regia Francesca Somma.

"La strana coppia", commedia interpretata da numerose compagnia di teatro in tutto il mondo, è un esempio di come Neil Simon, il più geniale e prolifico autore del teatro comico della seconda metà del Novecento, riesca sempre a trovare quel pizzico di simpatica follia nella vita di tutti i giorni.

È la storia di due personaggi, Felix e Oscar che, accomunati da un divorzio alle spalle, decidono di andare a vivere insieme in un appartamento situato in uno dei tanti grattacieli sulla Riverside Drive, a New York, negli Stati Uniti d’America. Questo incontro-scontro quotidiano darà vita a continue ed esilaranti gags garantendo sicuro divertimento nella nuova versione teatrale proposta e interpretata dall’inedita coppia Gianluca Guidi (figlio di Johnny Dorelli) e Giampiero Ingrassia (figlio di Ciccio). Oscar, che gli propone di continuare a vedersi insieme agli altri amici per il solito pokerino, Felix risponde di non aver chiuso affatto con il poker, perché i matrimoni vanno e vengono, ma la partita è come lo show: deve continuare. Per questo spettacolo si prevede il tutto esaurito al teatro guastallese.

Antonio Lecci