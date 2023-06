"Ciao Lara, avevi un cuore pieno di generosità"

Muta e incredula la comunità di San Cassiano di fronte alla bara di Lara, la bambina che tutti hanno visto crescere con i suoi sogni, sempre molto attiva fra la parrocchia e la Pro loco, carattere allegro e cordiale con tutti, poi impegnata a scuola e nel lavoro a Sassuolo, ma senza mai abbandonare le sue radici. San Cassiano di Baiso era per Lara un felice approdo e nessuno avrebbe mai immaginato che quello di ieri, in cui tutti sono accorsi per salutarla, fosse l’ultimo: a soli 25 anni Lara Zanni se n’è andata con il fidanzato Stefano Papotto (i cui funerali sono in programma oggi alle 15 a Formigine) a causa di una delle tante tragedie che ogni giorno accadono sulle strade. Lo scorso 14 giugno mentre i due fidanzati tornavano felici da un weekend, hanno perso la vita in una tragedia dolorosa. E ieri pomeriggio nella chiesa di San Cassiano, insufficiente per contenere tutti coloro che lì si sono dati appuntamento per un ultimo saluto a Lara, il clima di dolore era palpabile. C’erano molti giovani provenienti sia dall’Appennino che da Sassuolo dove Lara e Stefano lavoravano nel settore della ristorazione. Erano molto conosciuti, stimati ed apprezzati, in ogni parte avevano molti amici L‘onoranza funebre è stata concelebrata da quattro sacerdoti: don Luigi, don Daniele, don Bogdan e don Giovanni, i quali in momenti diversi hanno esercitato la loro missione sacerdotale nella parrocchia di San Cassiano dove hanno avuto modo di conoscere Lara fin da bambina e di vederla crescere con tutto il suo entusiasmo. Durante l’omelia don Bogdan ha ricordato la generosità e l’impegno della giovane Lara che da sempre ha fatto parte del gruppo parrocchiale di San Cassiano (Grest) collaborando a tutte le iniziative con gioia. Raccolti nel loro profondo dolore familiari, genitori ammutoliti mentre i fratelli nel loro commovente intervento, hanno ricordato quanto fosse importante la sorella Lara per loro. Erano presenti anche le autorità locali tra cui il sindaco di Baiso Fabrizio Corti. Al termine della toccante funzione, il feretro di Lara è partito per la cremazione, salutato da un commosse applauso.

Settimo Baisi