Cimitero di Villa Seta: "Potenzieremo i servizi"

"Già dall’anno prossimo intendiamo aggiornare la convenzione con l’impresa che si occupa della manutenzione e della pulizia dei nostri cimiteri. È nostra intenzione potenziare i servizi". È la risposta del sindaco Marino Zani, di Cadelbosco Sopra, alla richiesta di interventi che arrivano dai cittadini per il cimitero di Villa Seta. Di recente, infatti, un gruppo di cittadini della frazione ha scritto una lettera indirizzata al municipio, sollecitando interventi risolutivi contro il degrado che si nota da qualche tempo al cimitero del paese. "Qualche volta per il forte vento, altre volte per atti vandalici e altre carenze in generale – conferma il sindaco – si sono manifestate delle situazioni di degrado. Ma stiamo lavorando per poter arrivare a una convenzione che, già dal 2025, possa prevedere una maggiore gamma di servizi, in particolare per la manutenzione, per il cimitero di Villa Seta, e non solo. Contiamo di aumentare la manutenzione per far fronte a situazioni segnalate dai cittadini, compresa la presenza dei piccioni con conseguenti problemi per il guano". Tra le contestazioni sollevate in paese anche "un livello di sporcizia inaccettabile e erba incolta". "Tale situazione – hanno scritto i cittadini – non solo offende la memoria dei defunti e il rispetto per i luoghi di sepoltura, ma crea anche un ambiente poco sicuro e poco decoroso per i visitatori e le famiglie che si recano al cimitero per onorare i propri cari. Chiediamo anche un aumento delle misure per prevenire vandalismi e per gestire il problema degli escrementi di piccioni".

Antonio Lecci