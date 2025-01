Clevertech si espande. Acquisita la Marchiani

Il Gruppo Clevertech, con quartier generale a Cadelbosco Sopra, leader nella realizzazione di sistemi di automazione per il fine linea di produzione, ha acquisito il 60% di Marchiani Automation, società parmense specializzata nell’automazione e ottimizzazione di flussi e processi produttivi, dalla progettazione di software dedicati all’installazione di impianti e quadri elettrici. Clevertech incrementa così le competenze in ambito automation, mentre Marchiani potrà attingere al know how ed alla rete di vendita di Clevertech per crescere ulteriormente nei settori di riferimento, così come anche la Società D.Factory, specializzata e controllata al 100% da Marchiani. Tecnicamente l’operazione si è perfezionata con il conferimento dell’intero ramo d’azienda produttivo di Marchiani srl e della partecipazione in D. Factory nella società neocostituita Marchiani Automation srl e nella successiva cessione del 60% del capitale sociale a Clevertech spa, rimanendo la partecipazione residua del 40% in capo a Marchiani srl.

Nominato inoltre il nuovo Cda di Marchiani Automation: Giuseppe Reggiani presidente, Enrico Reggiani vice, Umberto Reggiani consigliere, Francesco Marchiani e Tomas Marchiani ad. "Marchiani Automation, dopo diversi anni di collaborazione con Clevertech, ha maturato le esperienze e le competenze – dichiara il presidente Reggiani – per garantici qualità e affidabilità assoluta".

Antonio Lecci