"Col Pug governeremo il territorio con più celerità"

"Da primo gennaio con gli strumenti del Pug potremo governare con più efficacia e celerità le trasformazioni che coinvolgeranno in futuro il nostro comune". Così l’assessore all’Urbanistica e Territorio Ivens Chiesi ha commentato l’approvazione del Piano urbanistico generale, avvenuta giovedì in Consiglio comunale con i voti favorevoli anche del centrodestra e l’astensione di "Bene Comune". Quattro Castella è il terzo Comune reggiano, dopo la città e Reggiolo, a dotarsi del nuovo strumento introdotto dalla Legge regionale 24/2017. "Abbiamo fatto una ampia e profonda riflessione sulla nostra identità – commenta il sindaco Alberto Olmi, nel cui programma era indicato il Pug – Manteniamo la nostra peculiarità di comune multicentrico che riconosce e potenzia il valore sociale dei centri abitati". Ma, aggiunge, per rigenerare un territorio "c’è bisogno di persone che vogliono investire e a cui questo Pug dà tutte le informazioni e gli strumenti per farlo". Le linee guida? Le spiega Chiesi: "Migliorare la qualità del vivere dei cittadini; favorire la rigenerazione urbana e contenere il consumo di suolo; determinare una più significativa impronta ecologico ambientale; sostenere lo sviluppo delle realtà produttive; rendere ancora più pragmatiche le politiche di welfare, educative, culturali e turistiche". Aggiunge l’urbanista Carlo Santacroce, che ha coordinato la stesura: "Questo Pug è nato insieme alla legge regionale che ha fin da subito individuato le sfide, dalla crisi climatica alla sicurezza del territorio".

f.c.