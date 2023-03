Reggio Emilia, compra una casa all’asta: picchiato dagli ex proprietari

Rissa dopo l'asta a Reggio Emilia

Reggio Emilia, 8 marzo 2023 – Pestato a sangue davanti al tribunale, in pieno giorno. Colpito a calci e a pugni, all’uscita da un’asta giudiziaria, dall’ex proprietario dell’abitazione, che era stata appena aggiudicata all’aggredito, un uomo di 75 anni titolare di un’impresa nella nostra provincia. Il brutale e inquietante episodio è avvenuto nel primo pomeriggio di ieri, e ha visto coinvolto anche l’avvocato modenese 45enne che stava accompagnando l’acquirente dell’immobile. All’udienza, fissata alle 14 per l’aggiudicazione della casa, si era presentato l’anziano che, accompagnato dal suo legale, aveva presentato un’offerta, rivelatasi unica, per quell’immobile. Ma nell’aula al piano terra è arrivato anche l’ex proprietario, di origine campana, che ha chiesto i nomi del futuro acquirente e del legale e ha fatto mettere a verbale pure i propri dati identificativi. Lui era insieme al fratello: è intervenuto un addetto alla vigilanza, che lo ha accompagnato fuori perché non aveva diritto di assistere. Mentre l’ex proprietario ha cominciato a chiedere perché ciò avvenisse. Oltre al notaio delegato, c’era un coadiutore che ha invitato ad avvisare nel caso fosse successo qualche episodio particolare. Anche l’ex proprietario è poi uscito, mentre l’acquirente ha portato avanti le pratiche. Alla fine, l’anziano e il suo avvocato sono...