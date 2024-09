"Con gli orari definitivi tutto migliorerà"

"Nella prima settimana di servizio scolastico il trasporto pubblico erogato da Seta ha rispettato sostanzialmente il programma previsto, effettuando sia sulla rete urbana di Reggio Emilia sia su quella extraurbana il numero di corse programmate – fa sapere l’azienda –. Certamente, come avviene ogni anno, con l’avvio delle lezioni si è registrato un notevole incremento del traffico veicolare privato, che unito al maltempo delle scorse giornate ha inciso notevolmente sulla regolarità di molte corse, specialmente negli orari del mattino. Inoltre, come avviene ormai tutti gli anni, nelle prime settimane di lezione gli orari di entrata e uscita di molti istituti scolastici risultano essere ancora provvisori: questo determina un disallineamenti con gli orari programmati del trasporto pubblico, orari che vengono predisposti in funzione degli orari definitivi di lezione che vengono comunicati dagli istituti scolastici".

Dunque, "eventuali disagi in tal senso sono destinati con gradualità a risolversi con l’adozione dell’orario definitivo delle lezioni in tutti gli istituti di istruzione, ed è quindi opportuna la collaborazione di tutte le parti interessate per arrivare a definire le migliori soluzioni – prosegue l’azienda –. Seta ed Agenzia per la Mobilità stanno monitorando con attenzione il servizio erogato in tutta la provincia di Reggio Emilia e sono costantemente in contatto con i referenti delle scuole, per verificare l’efficacia della programmazione effettuata e valutare eventuali adeguamenti (come ad esempio spostamento di corse, adeguamenti di orario, inserimento di mezzi supplementari o mezzi a maggiore capienza), dove possibile e compatibilmente con le risorse disponibili".