Concordato Heila Cranes a Poviglio: 80% creditori dice sì

È stato omologato il concordato preventivo con continuità aziendale per Heila Cranes, società controllata dal fondo Ibla Industries e sede a Poviglio, specializzata in gru marine. La procedura del concordato, aperta dopo le difficoltà finanziarie emerse negli ultimi anni, è stata accolta grazie al voto favorevole dell’80% dei creditori. Ora diventano disponibili i capitali per avviare investimenti e assunzioni previste dal piano industriale.