Correggese, sfida al Nibbiano. Il Luzzara pronto a ripetersi

Mercoledì di Coppa (ore 20.30) per undici team reggiani fra Eccellenza e Promozione. Dopo la fase a gironi, iniziano gli scontri ad eliminazione diretta che, in caso di parità, andranno direttamente ai calci di rigore. Aperitivo al pomeriggio con l’unico derby in agenda fra Fabbrico e Vianese dove i locali, ancora privi del neo-trainer Galantini che esaurirà venerdì la sua squalifica (out anche il difensore Galeotti), puntano a cancellare il secco 4-0 di campionato incassato a campi invertiti. Poco distante, ma nel tardo pomeriggio (ore 18), la Correggese attende la visita del Nibbiano, neo-capolista solitaria della Serie A dei Dilettanti: mister Ivano Rossi ricorrerà certamente al turn-over dopo l’ottimo poker di vittorie calato in campionato da subentrato. Avversario piacentino anche per la Brescello Piccardo che rende visita all’Agazzanese. Per la Coppa Italia di Promozione, a distanza di 3 giorni il Luzzara ripete la trasferta di Medesano per affrontare i parmensi superati nettamente 1-4 nel match di domenica. Con un centrocampo da ridisegnare per la squalifica del trio Amoah-Coscelli-Pessagno, la Bagnolese incrocia per la prima volta i piacentini dell’Alsenese e mister Capanni insegue il primo hurrà della sua gestione. Nel fortino del "Bedogni" di Bibbiano che quest’anno ospita i match casalinghi di Coppa, il Bibbiano/San Polo prova a ripartire contro la matricola Sannazzarese, mentre il Boretto cerca conferme nel piacentino contro la vice-capolista Pontenurese. Obiettivo prolungare il magic moment per Campagnola e Castellarano che in orario pomeridiano attendono rispettivamente Fiorano e United Carpi. I carpigiani hanno inserito il difensore reggiano Coghi prelevato dalla Rubierese.

Il programma. Coppa Italia Eccellenza (ottavi): Agazzanese-Brescello Piccardo; Correggese-Nibbiano ore 18; Fabbrico-Vianese ore 14.30; Real Formigine-Borgo San Donnino. Coppa Italia Promozione (sedicesimi). Macroarea 1: Alsenese-Bagnolese; Bibbiano/San Polo-Sannazzarese; Fornovo Medesano-Luzzara; Pontenurese-Boretto. Macroarea 2: Campagnola-Fiorano ore 14.30; Castellarano-United Carpi ore 14.30.