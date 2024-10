Correggio, ladri notturni al bar di via della Pace

Correggio (Reggio Emilia), 8 ottobre 2024 - Non si ferma l’attività dei ladri nei bar e nei locali pubblici di Correggio e dintorni. Anche la scorsa notte l’ennesimo colpo, stavolta al bar Lucky, annesso a una stazione di servizio di via della Pace, la circonvallazione correggese. Verso l’una i ladri hanno forzato la porta d’ingresso del bar per poi entrare e puntare al fondo cassa, portandosi via denaro contante per poco più di un centinaio di euro. E’ scattato l’allarme a un istituto di vigilanza, intervenuto sul posto insieme ai carabinieri della locale caserma. Ma i ladri erano già riusciti a scappare, lasciando pure il danno dell’azione di scasso alla porta. Già a inizio estate lo stesso bar era stato preso di mira dai ladri, che in quella occasione avevano portato via non solo i soldi del fondo cassa, ma anche varie stecche di sigarette che si trovavano in esposizione dietro il bancone. Sono in corso le indagini per risalire agli autori del furto. Si allunga l'elenco dei locali pubblici presi di mira in colpi notturni a Correggio e nella Bassa in generale.