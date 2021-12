Reggio Emilia, 20 dicembre 2021 - Aumentano i bambini in tenerissima età che vengono trasferiti in ospedale a causa degli effetti dovuti al contagio da Covid-19. Ben due casi in poche ore si sono verificati nella Bassa. L’altra notte una bambina nata appena dieci mesi fa è stata sottoposta a una visita medica di controllo dopo che ha manifestato febbre e saturazione in calo. Sarebbe stata contagiata dalla madre, a sua volta risultata positiva al Covid. Sul posto è intervenuta un’ambulanza della Croce rossa, poi raggiunta pure dal personale dell’automedica per poter valutare in modo adeguato le condizioni della neonata. Dopo le prime cure, tra cui una terapia con ossigeno, le condizioni della piccola sono apparse in positiva ripresa. E’ stata comunque trasportata in ospedale, al Santa Maria Nuova, per poter completare gli accertamenti clinici.

Simile situazione ieri pomeriggio, sempre nella Bassa, con un bimbo, stavolta di cinque mesi, che manifestava febbre e difficoltà respiratorie con saturazione bassa. Sono intervenuti l’ambulanza con l’autoinfemieristica. Poi, per sicurezza,è stato deciso di fare intervenire pure il personale dell’automedica, giunto da Correggio, per accompagnare il piccolo paziente in ospedale, per ulteriori accertamenti. Anche in questo caso le terapie con ossigeno hanno stabilizzato i parametri vitali.

