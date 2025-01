"Credo nella rappresentanza"

"Mi sono trasferito nel quartiere Mirabello nel 2022 e poco tempo dopo ho deciso di candidarmi per la consulta Ambito E per portare il mio impegno nella comunità che mi aveva appena accolto", dice il giovane Cesare Silvestrini. "Credo fermamente in una rappresentanza territoriale e credo che le Consulte siamo il mondo migliore per portarle a Reggio". Silvestrini, studi liceali al Corso di Correggio, abita a Reggio dal 2011: "Fin dalle superiori ho sempre desiderato impegnarmi per la rappresentanza dei miei coetanei all’interno della vita scolastica. Dopo le superiori mi sono iscritto al corso di Economia Mercati ed Istituzioni a Bologna, affiancando allo studio l’attività lavorativa e l’attività politica".