Crolla un rudere in via Cocchi

Ieri pomeriggio alle 14 circa in via Cocchi si è sentito un gran rumore: nella laterale di via Adua è crollata parte del tetto di un ex complesso industriale, disabitato ormai da tempo.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia municipale del comando di via Brigata Reggio, i quali hanno accertato che non ci fossero stati danni a cose e persone per poi delimitare l’area e metterla in sicurezza.

Nessuna preoccupazione da parte loro, a parte il danno edile niente e nessuno si è fatto male e anche il caseggiato moderno confinante non ha subito alcuna lesione.

Si tratta comunque di un ulteriore decadimento per una via che ospita altri edifici sfitti: il colpo d’occhio per chi ci vive o ci passa non è bello e l’auspicio degli abitanti non può che essere una nuova valorizzazione di via Cocchi e dell’intera zona.