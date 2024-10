Da Vezzano un’offerta preziosa ad Aut Aut

Nei giorni scorsi alla pizzeria Planet-Aut di Casalgrande, gestita dall’associazione Aut Aut, sono state consegnate le buste con gli assegni del ricavato benefico dell’evento di moda e spettacolo promosso a Vezzano, a luglio, dall’associazione ‘Vezzano e dintorni Prore’ con la direzione artistica di Francesco Costi. "Una quota dell’incasso – spiega Costi – è stata devoluta ad Aut Aut per sostenere l’aiuto ai ragazzi affetti da autismo e un’altra quota è stata elargita a Nondasola onlus contro la violenza sulle donne". Le offerte sono state assegnate dai rappresentanti di ‘Vezzano e dintorni Prore’ alla presenza del suo presidente Rossano Neroni, di Elisa Bianchi e Rosalba Palermo di Nondasola, Roberto Vassallo di Aut Aut con tutti i ragazzi attivi nella pizzeria. Vassallo (presidente Aut Aut) esprime gratitudine per il "sostegno ricevuto e l’offerta che sarà utilizzata per terapie e progetti dei ragazzi". In luglio tante persone avevano partecipato a Vezzano all’iniziativa.

m. b.