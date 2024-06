Dalla frazione alla chiesa in bici. Pronta la pista di Brugneto

Sono ormai conclusi i lavori al cantiere per la costruzione della ciclopedonale a Brugneto di Reggiolo. Dopo l’attesa autorizzazione dell’autorità giudiziaria per il trasferimento del materiale contestato in un deposito in attesa di ulteriori accertamenti e provvedimenti, si è potuto riprendere l’attività, con la sostituzione del fondo per il riempimento della pista, ora in ghiaia naturale. La pista permetterà di percorrere il tratto fra il centro civico della frazione (le ex scuole elementari) e la chiesa parrocchiale, al sicuro dall’intenso traffico dalla provinciale. L’intervento doveva essere ultimato già lo scorso ottobre. Ma proprio mentre si stava procedendo con le fasi finali della costruzione, era sopraggiunto un provvedimento di sequestro dell’autorità giudiziaria, in base ad accertamenti dei carabinieri del nucleo forestale su presunte difformità del materiale usato come "riempimento". Difformità legate alla misura dei pezzi di materiale per il riempimento della pista, oltre che a presunte carenze nella documentazione tecnica. Dopo mesi, è stata autorizzata la rimozione del materiale contestato. Prossimamente è prevista la cerimonia di inaugurazione del nuovo tratto.

Antonio Lecci