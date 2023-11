Debbi: "Con Asmer c’era un conto in sospeso". E il sindaco Daviddi annulla l’incontro in Comune

Il sindaco di Casalgrande, Giuseppe Daviddi (foto), annulla l’evento culturale ‘Il rifugio antiaereo di Veggia’, inizialmente previsto il 29 novembre alle 20.30 nella espositiva Gino Strada in Comune. L’incontro si terrà però ugualmente allo stesso orario e giorno: gli organizzatori l’hanno ‘spostato’ al circolo della libera età di Villalunga.

La polemica è stata sollevata giovedì dal consigliere d’opposizione del Pd Paolo Debbi, ricordando che "un anno e mezzo fa fui duramente criticato sui giornali da Asmer (associazione studi militari Emila-Romagna) per una posizione espressa in consiglio. Venni accusato di avere un’evidente avversione per chi appartiene alle forze armate. Il sindaco intervenne in difesa della mia libertà e prerogative di consigliere. Quando il presidente di questa associazione Verrecchia rincarò la dose sui giornali, Daviddi mi difese di nuovo e aggiunse che ‘da qui fino alla fine del mio mandato ogni rapporto con questa associazione può considerarsi interrotto’. Con grande sorpresa scopro in questi giorni che, con il patrocinio del Comune, Asmer organizza un evento a Casalgrande curato proprio dal suo presidente".

Ieri Daviddi ha annunciato che la serata ‘Il rifugio antiaereo di Veggia’ è stata annullata "come da mia richiesta. Questa iniziativa vede la partecipazione di Asmer che in passato si è contraddistinta per alcune dichiarazioni inaccettabili nei confronti del consigliere Debbi. L’amministrazione sostiene sempre eventi di "carattere culturale: per questo automaticamente era stato concesso il patrocinio. Emersa questa svista, ho prontamente provveduto a far notificare agli organizzatori questa mia decisione".

m. b.