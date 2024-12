Dimissioni dell'assessore a San Martino in Rio: polemiche sull'autorizzazione paesaggistica

Se un amministratore si dimette dopo che è emerso che la casa di cui è progettista e in cui abita è senza autorizzazione paesaggistica, così come altre a San Martino in Rio, dopo che la responsabile del servizio urbanistica-edilizia ha lasciato l’incarico nemmeno sei mesi fa, dopo una variante urbanistica fantasma e una approvata ’solo’ con dieci anni di ritardo, un consiglio straordinario reso segreto, dopo neanche 48 ore da un consiglio comunale in cui giunta e maggioranza hanno deciso di non dire nulla al riguardo, non può essere che le dimissioni dell’assessore Bizzarri siano solo per motivi professionali come è stato dichiarato dall’amministrazione.

I consiglieri di opposizione di Alleanza Civica – Maura Catellani, Daniele Erbanni e Davide Caffagni – tornano all’attacco dopo le recenti dimissioni di Valerio Bizzarri. "Dopo una settimana non è stato nominato un nuovo assessore a lavori pubblici ed urbanistica, pedina centrale della giunta visti i problemi del Comune. Fino a quando dobbiamo sopportare tutto questo? Fino a quando la maggioranza sosterrà il sindaco in questo modo di amministrare?"