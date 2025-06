Docenti e ricercatori sul palco, lo show a Reggio

Dodici tra docenti e ricercatori del Dipartimento di Scienze e Metodi dell’Ingegneria portano in scena racconti scientifici per tutti, tra ironia e rigore. Il saggio finale del laboratorio teatrale condotto da Gianni Parmiani si terrà domani sera al Teatro Cavallerizza di Reggio Emilia. L’ingresso è libero, lo spettacolo accessibile a famiglie, ragazzi e bambini. L’università entra a teatro e ci entra in carne e ossa, con volti noti della didattica e della ricerca che si mettono in gioco, sul serio e sul semiserio, per esplorare una frontiera in cui la divulgazione scientifica passa attraverso il corpo, la voce, la scena.

Alle ore 20.30, al Teatro Cavallerizza di Reggio Emilia, il pubblico assisterà a ‘È di scena… l’Accademia’, una serata aperta a tutti, famiglie, ragazzi, bambini, in cui saranno i professori e ricercatori del Dipartimento di Scienze e Metodi dell’Ingegneria a portare in scena monologhi e sketch ispirati ai temi della scienza.

L’iniziativa nasce da un laboratorio teatrale organizzato tra febbraio e giugno 2025, rivolto al personale docente e ricercatore del ‘DISMI’, con la guida di Gianni Parmiani (foto), attore esperto in percorsi di formazione teatrale applicati ai contesti universitari e scolastici. Il laboratorio si inserisce in un percorso avviato nel 2024 con un primo gruppo di dottorandi della Scuola di Dottorato in Ingegneria dell’Innovazione Industriale, e ne rappresenta oggi l’evoluzione più ambiziosa. Se in quel primo ciclo l’esito era stato un saggio finale su temi generici, l’attuale progetto punta a raccontare la scienza con parole comprensibili e atti performativi.