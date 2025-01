Domani la festa della Polizia locale

La celebrazione di San Sebastiano, patrono della polizia locale, prevede iniziative condivise con la comunità per la Bassa Reggiana, che comprende le zone di Guastalla, Gualtieri, Reggiolo, Luzzara, Novellara, Brescello, Boretto e Poviglio. L’appuntamento è domani a Guastalla. La cerimonia avrà inizio alle 17,15 con il ritrovo in piazza Mazzini per proseguire alle 17,30 con la messa nella Concattedrale. Alle 18 ci si sposta alla caserma di via Castagnoli, dove sono in programma i saluti e la consegna degli attestati di merito agli operatori che si sono distinti in servizio nel corso del 2024.

Un momento di incontro e di riconoscimento per gli agenti e gli operatori impegnati ogni giorno per la sicurezza pubblica dei cittadini e per il decoro del territorio. Alla cerimonia partecipano anche le autorità locali della Bassa.