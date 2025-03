Droga in quantità in via Eritrea: denunciato

Nel tardo pomeriggio di due giorni fa, lunedì 10 marzo, operatori della Squadra Volanti della Polizia di Stato, impegnati in un consueto servizio di controllo del territorio in zona stazione ‘Storica’, procedevano al controllo di un nutrito gruppo di soggetti che stazionavano in via Eritrea.

Tra i diversi soggetti presenti, l’attenzione degli agenti veniva rivolta principalmente nei confronti di uno di essi, particolarmente innervosito e agitato dalla presenza della Polizia di Stato.

Si trattava di un 33enne di origine gambiana, senza fissa dimora e noto alle forze di polizia per via di alcuni precedenti prevalentemente in materia di sostanze stupefacenti. In virtù del suo comportamento nervoso, gli agenti decidevano di effettuare una perquisizione personale sul posto.

Quest’ultima dava esito positivo in quanto, occultata addosso al vestiario del 33enne, venivano rinvenuti due spinelli già confezionati, due bustine di marijuana e un pezzo di hashish per un peso complessivo di circa 3 grammi di marijuana e 10 grammi di hashish.

Sulla base di quanto sopra, il 33enne veniva accompagnato presso i locali della Questura dove, al termine delle formalità di rito, veniva deferito in stato di libertà per l’ipotesi di reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio con il contestuale sequestro della droga rinvenuta. Ennesimo episodio da censurare, per uno spaccio che in centro non può continuare a crescere ogni mese.

