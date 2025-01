È iniziata l’avventura americana di Alessia Gennari: "Un’esperienza di vita"

Fa davvero effetto trovare nel sito della LOVB, la neonata lega professionistica statunitense di pallavolo femminile, il nome di una ragazza di casa nostra, Alessia Gennari (nella foto LOVB) e della squadra che ne ha lanciato la carriera, la Crovegli Cadelbosco (2009-2011).

E invece per la Gennari è iniziata proprio la notte scorsa la sua nuova esperienza negli Usa: giocherà per due anni questo nuovo campionato che vede al via sei squadre, con tante americane nei roster, ma anche alcune italiane, in particolare proprio la campionessa reggiana che si è trasferita in Texas, a Austin, dopo l’ultima stagione disputata a Conegliano. L’italiano lo potrà parlare solo con il suo allenatore, Marco Bonitta, ex tecnico azzurro e pure della Conad maschile. Al limite, con qualche sua avversaria, in particolare Raphaela Folie o lo stesso allenatore della prima avversaria, Houston, diretta in panchina da Massimo Barbolini. Nel team di Alessia, infatti, oltre a una giapponese e a una svedese, ci sono solo ragazze degli States.

"Una esperienza soprattutto di vita - l’ha definita Alessia prima di partire per questo sua nuova avventura – la prima lontano dal mio Paese che mi proietta in un mondo del tutto differente, che mi permetterà di parlare bene l’inglese e che mi consentirà di aprirmi a nuove conoscenze". Impossibile spiegare il calendario, perché le squadre si affronteranno più volte sia nelle proprie sedi, sia a concentramento nelle sedi delle avversarie.

Claudio Lavaggi