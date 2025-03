Ennesima lite in via Eritrea, fuga dopo le minacce

Una lite abbastanza accesa tra quattro o cinque individui, non meglio individuati, in zona stazione e più precisamente in via Eritrea tra un marciapiede e l’altro, ha portato a una segnalazione dei residenti nei confronti della polizia di Stato, ieri pomeriggio verso le 17.30. Le auto delle forze dell’ordine sarebbero arrivate in forze – e si sarebbe aggiunta una macchina della Polizia Locale a supporto – per gestire la situazione, ma all’arrivo delle volanti i protagonisti del parapiglia si erano già dileguati. Non risultano feriti, né aggressioni fisiche consumate, il principio di alterco avrebbe generato qualche urlo e poco più.

L’intervento delle forze dell’ordine, dispiace dirlo, ma in quella zona della città è ormai routinario al pomeriggio: solo ieri sul Carlino vi avevamo dato notizia dell’ennesima rissa scoppiata in quelle strade. Si attendono segnali dal governo e dall’amministrazione comunale per vedere se davvero a Reggio arriverà l’Esercito per mettere un freno a questi ripetuti episodi che mettono a rischio l’incolumità di tutti.