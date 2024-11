Ennio Cocchi si spegne a 103 anni. Gestì il maglificio Nelis in piazza

Addio all’ultracentenario Ennio Cocchi, ex commerciante scandianese. Aveva 103 anni, è morto giovedì all’ospedale Santa Maria di Reggio. Ennio viveva a Scandiano con la moglie Nelis Beggi che ha compiuto 100 anni lo scorso agosto. Cocchi nel passato aveva gestito, assieme al fratello Archimede, in piazza Spallanzani un negozio di merceria e in cui si vendeva un po’ di tutto. Ennio, terminata l’esperienza dell’attività in piazza, aveva avviato (nella zona dell’ospedale Magati) il maglificio ‘Nelis’ di cui è stato titolare per diversi anni. "Papà aveva poi venduto il maglificio per trasferirsi per motivi di salute a Sanremo – dice la figlia Sandra –. Negli ultimi anni i miei genitori erano tornati a vivere a Scandiano. Papà era ancora lucido e in giugno avrebbe compiuto 104 anni. Mamma invece ha raggiunto il traguardo del secolo di vita la scorsa estate". Ennio era lo zio del noto commerciante scandianese Fausto Cocchi, amministratore del gruppo Facebook ‘...Scandian le un gran Scandian...’. Proprio sulla pagina social in agosto era stato ‘festeggiato’ e ricordato lo speciale compleanno di Ennio. Lascia la moglie Nelis, figlia Sandra, i nipoti Federica, Giada e Angelo, i pronipoti Allegra e Tommaso e gli altri parenti. I funerali si svolgeranno stamattina alle 10.30 nella chiesa grande di Scandiano. Riposerà nel cimitero scandianese.

m. b.