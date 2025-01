Escape Room a tema Costituzione per i neodiciottenni

"Che cosa significa compiere 18 anni?". Questa la domanda che, a nome dei suoi coetanei, Matilde Giuranno, classe 2006, si è posta in apertura di un testo da lei composto e letto lo scorso 22 dicembre in occasione dell’escape room Il Mistero della Costituzione, un’iniziativa organizzata dal Comune di Quattro Castella rivolta ai neo diciottenni castellesi. I ragazzi sono stati accompagnati tra le sale del Municipio dagli attori della compagnia Dream Makers con l’obiettivo di svelare un mistero legato all’origine e ai contenuti della Carta Costituzionale. Un gioco di ruolo che alla fine li ha condotti in Sala consiliare dove hanno ricevuto una copia della Costituzione italiana. "A chi chiede come responsabilizzare i giovani, io risponderei: dando loro delle responsabilità – continua Matilde Giuranno –. Perché il nostro pensiero può fare la differenza. Ecco, il momento in cui comprendiamo questo, è il momento in cui diventiamo veramente adulti".