Esce di strada con il tir e si schianta in un fosso

Momenti di grande paura e apprensione ieri pomeriggio per un tir con rimorchio finito fuori strada sulla Sp52 in via per Rubiera a Scandiano al confine con Bagno. Il mezzo pesante era guidato da un uomo di 50 anni di origine straniera. L’autista, per cause da verificare, ha perso il controllo del tir finendo in un fosso vicino all’arteria.

L’incidente è avvenuto verso le 15. E’ intervenuta l’ambulanza inviata dalla centrale operativa del 118, ma il 50enne ha rifiutato il trasporto in ospedale per gli accertamenti. Fortunatamente l’autista non ha riportato gravi conseguenze fisiche.

Sono stati anche allertati i vigili del fuoco, arrivati prontamente sul posto. Nel sinistro non sono stati coinvolti altri mezzi.

I rilievi sono stati compiuti dalla polizia locale dell’Unione Tresinaro Secchia che hanno eseguito gli accertamenti. Il tir con targa straniera è stato in seguito recuperato.

m.b.