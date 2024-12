"Espansione dell’azienda Modula: la maggioranza è in difficoltà o pensa di schierarsi?"

"Sul tema dell’espansione dell’azienda Modula la maggioranza che amministra Casalgrande è in difficoltà". A sostenerlo sono i consiglieri di minoranza Giuseppe Berselli (foto, capogruppo Voi per Casalgrande), Matteo Balestrazzi (segretario circolo Pd di Casalgrande) e Paolo Debbi (capogruppo Pd) dopo la petizione di un gruppo di cittadini per fermare l’espansione di Modula su aree agricole tra Salvaterra e Villalunga. L’intervento di cementificazione ha sollevato polemiche a Casalgrande. Per Berselli, Balestrazzi e Debbi "da un lato abbiamo il sindaco che in varie occasioni si è espresso a favore del progetto e dall’altro un comitato di cittadini del nostro comune che, tramite una pagina Facebook e poi con una raccolta firme che ad oggi ha raccolto più di 350 adesioni, si sono dichiarati contrari all’espansione".

"Guardando la pagina Facebook ‘Fermiamo l’espansione di Modula su terreno agricolo’ si notano ex esponenti molto importanti della maggioranza nella scorsa legislatura – aggiungono – come Michele Brina Haller (già segretario politico di Noi per Casalgrande nonché portavoce personale del sindaco Daviddi), Laura Trevisi (già consigliere comunale) come pure attuali consiglieri di maggioranza". "Qual è dunque la posizione della maggioranza su questa opera industriale che andrebbe ad impattare sul nostro territorio con 35.000 metri quadri di terreno agricolo che diventerebbero capannoni? – chiedono –. Daviddi è d’accordo con questa opera che segnerebbe sicuramente per decenni una parte importante del nostro territorio? Con l’azienda si sono valutate alternative possibili?".

m.b.