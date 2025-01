Evita il furgone ma centra il palo

Un uomo di 44 anni residente a Cadelbosco Sopra, è rimasto ferito in un incidente accaduto ieri mattina, poco dopo le sette, in via Moglia, in località Villanova di Reggiolo. Era al volante di una Fiat Punto quando, pare per cercare di evitare un furgone in manovra di svolta, ha perso il controllo del veicolo, finendo fuori strada e schiantandosi contro un albero, in un giardino privato, al confine tra le province di Reggio e Mantova. Sul posto sono arrivati d’urgenza i vigili del fuoco per mettere la vettura in sicurezza. Il conducente, invece, è stato sottoposto ai primi accertamenti sanitari svolti dal personale dell’autoinfermieristica di Guastalla. Dopo le prime cure, il 44enne è stato caricato in ambulanza e trasportato al pronto soccorso dell’ospedale guastallese. Le sue condizioni non sono gravi. Sul posto la polizia locale per gli accertamenti tecnici.