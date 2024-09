Festa nazionale dell’Unità al campovolo. Dibattiti, concerti e mostra su Berlinguer

Proseguono gli appuntamenti, politici e non, con la Festa nazionale dell’Unità alla Iren Green Park Arena di Reggio Emilia. I dibattiti di ieri si sono incentrati sulla riforma della pubblica amministrazione e sulle politiche industriali italiane, questa sera sarà invece la volta del mondo didattico e dell’università.

Nel pomeriggio di oggi, a partire dalle 18.30, sul palco della tenda Berlinguer ci sarà Valerio Baroncini, vicedirettore de Il Resto del Carlino, che modererà il dibattito tra Alessandro Bruscella, Francesco De Luca, Rosa Fioravante, Gianna Fracassi, Alessandra Petrucci e Alfredo D’Attorre, nell’ambito di un incontro incentrato su ‘Università pubblica e diritto allo studio: in gioco il futuro dell’Italia’.

A seguire, dalle 20.30, il confronto tra Chiara Braga, Francesco Boccia e Nicola Zingaretti per un focus sull’Italia e l’Europa.

Non mancano certo gli appuntamenti anche con la cultura, a partire dall’inaugurazione della mostra dedicata a Enrico Berlinguer, ‘Ci si salva e si va avanti se si agisce insieme’, visitabile all’ingresso della Festa fino all’ultimo giorno (8 settembre). Alle 21 invece presso la tenda Elsa Morante è in programma la presentazione del libro ‘Il Giallo del Tour’ di e con Beppe Conti e Davide Cassani.

Infine, spazio alla musica per tutti i gusti e per tutte le età: alle 21 la Edmondo Comandini Orchestra animerà la balera, mentre il palco Emilia Bar ospiterà la musica dal vivo degli One Glorious Minute; a seguire poi, alle 22, il dj set ‘Voglio tornare negli anni ‘90’ alla Iren Green Park Arena.

I fuochi di artificio che erano previsti per ieri sera, invece, a causa del forte maltempo di ieri sono stati rinviati a questa sera. Lo spettacolo pirotecnico è in programma per questa sera alle 22.