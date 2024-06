Foto, video e poesie al concorso Anpi: ragazzi premiati

Si è svolta a Luzzara la premiazione del concorso "La Costituzione più bella del mondo" promosso dalle Anpi della Bassa sul tema dell’Italia che ripudia la guerra.

Le scuole elementari di Novellara e di San Giovanni hanno ottenuto dei premi per i video e le poesie. Per le fotografie, la vittoria è andata a Fortuna Stramese di Gualtieri. Per la poesia, invece, sono state premiate Aurora Italiano di Boretto e Matilde Soprani di Luzzara.

Per il video, il premio è andato a Federica Raducan, Caterina Artoni, Annalisa Gibertoni, Ginevra Portioli, Nora Ziberi e Matilde Zoriaco del Russell di Guastalla. "Per capacità comunicativa – hanno dichiarato dalla giuria – queste immagini ci hanno toccato profondamente".