Frontale a Codemondo Si schianta contro un bus Gravissimo un 40enne

Un automobilista è rimasto gravemente ferito ieri pomeriggio nello scontro fronto-laterale tra la sua vettura e un autobus di linea di Seta. L’incidente è accaduto alle 18,30 in via Teggi, la lunga strada che attraversa Codemondo. Per cause ora al vaglio della Polizia locale di Reggio – intervenuta sul posto per i rilievi e regolare il traffico, andato in tilt - una Peugeot 106 condotta da un quarantenne è finita nella corsia opposta mentre stava sopraggiungendo un autobus di Seta con i passeggeri a bordo. Inevitabile l’impatto. Il conducente dell’auto è rimasto incastrato nell’abitacolo della vettura; l’autista del mezzo pubblico ha riportato qualche contusione, mentre fortunatamente i passeggeri del bus se la sono cavata con una comprensibile dose di spavento. Immediati i soccorsi, coordinati dalla centrale del 118 Emilia Ovest. Fondamentale la presenza dei vigili del fuoco, che hanno liberato il ferito, rimasto incastrato nell’abitacolo. A Codemondo è atterrato l’elicottero che ha caricato l’automobilista e l’ha trasportato a Parma, dove è stato ricoverato in gravi condizioni nel reparto di rianimazione.