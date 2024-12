Fuga di gas in casa privata. Evacuate tre persone

Attorno alle 17.30 ieri, in via Staturaria (foto) nella frazione di Casalgrande Alto, si è verificata una fuga di gas all’interno di un’abitazione privata a causa di una conduttura che si è ammalorata. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno immediatamente fatto evacuare l’abitazione, i carabinieri e il personale Ireti. Contestualmente la via è stata chiusa al traffico tra via Liberazione e via Scuole Vecchie, i tecnici si sono immediatamente messi al lavoro per ripristinare la situazione.

"Non risultano feriti o intossicati, né danni alle cose" riferiscono dal Comune. Sul posto è intervenuto anche il sindaco, Giuseppe Daviddi che si è subito sincerato che i cittadini presenti nell’abitazione evacuata stessero bene, offrendo l’aiuto di cui eventualmente necessitassero. "È stata offerto loro ospitalità per il tempo necessario a ripristinare il guasto, ma gli inquilini hanno risposto che si sarebbero recati da parenti – aggiunge l’amministrazione –. Si ritiene che il guasto possa essere riparato e tutto possa tornare alla normalità nell’arco della serata di oggi (ieri per chi legge, ndr)".