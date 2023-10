Furgone dato a nolo e mai restituito. Finisce nei guai l’ignaro conducente

Gli agenti della polizia locale dell’Unione Tresinaro Secchia, durante un controllo stradale in via Pedemontana a Scandiano, hanno fermato un furgone Peugeot Boxer: dai controlli compiuti, attraverso la centrale operativa, è emerso che sul mezzo pendeva una denuncia per appropriazione indebita fatta in provincia di Trento a carico di una ditta con sede a Roma.

Il furgone, di una ditta di Trento, era stato dato a noleggio a una ditta di Roma che non l’aveva poi riconsegnato. Nei guai è finito il titolare dell’azienda di Roma. Il conducente, ignaro della situazione, si è disperato per essersi trovato in una situazione difficile non per sua volontà in quanto aveva ricevuto dalla sua ditta il furgone per svolgere il suo lavoro.

L’uomo era dunque all’oscuro della denuncia pendente. La pattuglia della polizia locale dell’Unione Tresinaro Secchia ha poi contattato la proprietà del mezzo che era stato concesso in locazione, ma non era stato restituito. Gli agenti hanno quindi riconsegnato il furgone. La polizia locale, nell’ambito dei controlli stradali, ha anche sequestrato a Rubiera un’auto che circolava senza assicurazione.

"Un’infrazione – dice Emanuele Cavallaro, sindaco di Rubiera – particolarmente grave soprattutto per gli altri utenti della strada. Il mezzo sequestrato è un’auto che a listino, nuova, vale sui 90mila euro".

Matteo Barca