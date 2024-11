Furto in un bar. Porta sfondata e cassa ripulita

Di nuovo un furto a danni di locali commerciali della città. ieri notte, attorno alle 3.30, i carabinieri sono stati chiamati per un colpo messo a segno in un bar di via Daniele Da Torricella. I ladri, dopo aver infranto il vetro della porta di ingresso, erano riusciti a introdursi all’interno del locale e a forzare la cassa, portando via all’incirca 200 euro in contanti. Compresi però gli aggiustamenti che si renderanno necessari alla porta, i danni cagionati all’attività sono ben maggiori e, riferiscono i militari, ancora in corso di quantificazione. I carabinieri di Reggio hanno avviato le indagini sulla vicenda in ordine al reato di furto aggravato a carico di ignoti.