"Già un euro in più sarebbe sbagliato"

"Anche se l’aumento fosse di un solo euro bisognerebbe lamentarsi", spiega Cecilia Bertolani, cittadina reggiana. "140 euro in più per un'attività in difficoltà non sono pochi, così come 20 euro per una famiglia che fa fatica ad arrivare a fine mese. Già il centro è morto, se continuiamo con queste stangate è chiaro che chiuderanno tutti. Servirebbero agevolazioni, non rincari".

E ancora: "Per fortuna a me e alla mia famiglia non tocca più di tanto questo rincaro, ma per altre realtà potrebbe fare la differenza, soprattutto se sommato a tutti gli altri costi che sono aumentati. Questa situazione poi è come un gatto che si morde la coda: più spese, quindi meno soldi da spendere magari per mangiare una pizza, e di conseguenza faticano ancora di più negozi o ristoranti".